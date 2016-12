Rappers 'fazem a festa' no Vila Lage

02/12/2016 às 10:34h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Os rappers do Modéstia Parte farão um show completo hoje, a partir das 21h, no Espaço São Jorge, em São Gonçalo. Além do grupo, o Class A fará uma apresentação para lá de especial na casa de shows. A programação para o dia também conta com os DJs GB do Salgueiro, Rogerinho, Ladon do MD e Luquinhas do Boi.





O Modéstia Parte surgiu ano passado, com o single "Te Encontrar, um Love Song", que está entre as maiores visualizações do rap nacional. Os membros do grupo Orochi, Bruno Maquiny e Azevedo se conheceram na Batalha do Tanque, movimento cultural realizado em São Gonçalo.