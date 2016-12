SG tem pré-réveillon no Porto da Pedra

02/12/2016 às 10:45h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O Espaço Cultural Porto da Pedra, em São Gonçalo, vai promover mais uma edição da tradicional "Festa do Branco", amanhã, a partir das 22h. Para animar a galera, a casa convidou Tá Na Mente, Chininha & Principe, MC Maneirinho, The Funk, DJ Jr do MD e Dj Rayane Bravo + Gogo Girls.





Para participar da festa na casa, que comemora a chegada do fim do ano, é necessário estar vestido com, pelo menos, uma peça de roupa na cor branca.





Os ingressos custam R$15 (pista) ou R$25 (pista premium), e a classificação é 18 anos. O Espaço fica na Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, telefone 2606-8623.