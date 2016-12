Fim de semana está 'recheado' na 'Toca'

02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A programação do final de semana está recheada na tradicional casa de samba de Niterói, Toca da Gamba. Hoje, a partir das 20h30, é a vez do Batuque na Cozinha se apresentar no espaço, com ingressos a R$30.





Já amanhã, às 21h, será promovido o evento "6º Cidade Sertanejo", com participação de Suelen e Serginho. Os ingressos do segundo lote custam R$25.





No domingo, é a vez do Isso é Samba de Roda e Um Amô se apresentarem na casa. Para o evento, que começa às 17h, os ingressos do segundo lote também custam R$25.