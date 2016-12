02/12/2016 às 11:10h Enviado por: Daniela Scaffo

A casa gonçalense Confraria do Samba streia amanhã, às 13h, o projeto "Samba da Pimenta". O evento foi idealizado pelo cantor e compositor Fred Tavares, que estará no comando da roda de samba, acompanhado pelo grupo Merece Respeito. A primeira edição do evento é em comemoração ao "Dia Nacional do Samba".

O valor dos ingressos não foi divulgado. A Confraria do Samba fica na Travessa Maria Alice, 21, Mutondo, telefone 96448-9238.