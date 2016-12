Noites de verão vão 'pedir' um 'make' iluminado

02/12/2016 às 10:20h Enviado por: Daniela Scaffo

Olhos puxados e na boca batom metalizado são tendências para as noites da estação mais quente do ano, que começa no próximo dia 21. Foto: Divulgação Olhos puxados e na boca batom metalizado são tendências para as noites da estação mais quente do ano, que começa no próximo dia 21. Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo





Rosto iluminado, olhos puxados e na boca batom metalizado são tendências para as noites da estação mais quente do ano. As grandes apostas para o verão são um "look" simples, com foco no iluminador e muito brilho durante a noite.





As dicas são da maquiadora Carolina Figueiredo, do "Carolina Figueiredo Makeup Studio", que fica no Centro de Niterói. De acordo com a especialista, o "hit" para a estação serão olhos mais discretos com um leve puxado e, para finalizar, sombras neutras.





"O objetivo dessa estação é deixar a maquiagem o mais simples possível, com uma pegada alegre e suave. Nas nossas modelos, apenas reforçamos a maquiagem feita para o dia, fazendo um olho um pouco mais marcado e aplicando um batom metálico, em cores fortes", explicou Carolina.





Ainda segundo a maquiadora, quatro itens não podem faltar na bolsa de quem sai de dia e pretende curtir a noite maquiada, durante o verão: rímel, sombra neutra, iluminador e batom metálico.





"Durante o dia, prevalece uma maquiagem simples, com rosto limpo, mas dando foco em alguns pontos do rosto com o iluminador. Já à noite, os olhos merecem um pouco mais de destaque, bem marcados, com uso do rímel e iluminador no canto dos olhos", emendou.





O toque do iluminador é aplicado no canto dos olhos, acima da maçã do rosto e abaixo das sobrancelhas. Os pontos opcionais são na parte superior da boca e na ponta do nariz, dependendo da ocasião.