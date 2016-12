Bacon: o 'acompanhamento' irresistível

02/12/2016 às 11:05h Enviado por: Daniela Scaffo

Bolinho de jiló, do Armazém e Botequim Granel Foto: Divulgação Pizza do restaurante Strada Foto: Divulgação O bacon dá um toque 'mágico' na batata frita do NitBuguer Foto: Dilvulgação

Por Daniela Scaffo





Em pedacinhos, tiras ou cubinhos, o bacon é um dos complementos preferidos para compor os mais diferentes tipos de refeições. A carne combina com pratos desde o queridinho dos brasileiros, o feijão, até os deliciosos hambúrgueres.





No Billy the Grill, os amantes do bacon e do feijão podem aproveitar para pedir o "Cowdinho", que é um caldinho de feijão com cubinhos de bacon e couve mineira, que custa R$8,90. Além disso, todos os pratos do dia levam acompanhamento de feijão com bacon e custam R$17,90.





Um bolinho light de jiló se tornou ainda mais delicioso no Armazém e Botequim Granel. No local, o prato recebe recheio de bacon e calabresa. A porção com quatro unidades custa R$ 19.





Para os amantes do talharim à carbonara, que tal a massa combinada com bacon salteado? No Manjericão, o prato é vendido no buffet por R$ 53,90 (de segunda a sexta) e R$ 64,90 (sábado e domingo).





No rodízio de pizza e massas do restaurante Strada, no Pátio Alcântara, é possível encontrar pizza de bacon. O valor do rodízio de segunda a quinta, R$27,90, e sexta, sábado e feriados é de R$29,90. Rodízio de pizzas e massas começa às 16h e vai até as 21h.





Quem considera batata-frita com bacon uma combinação perfeita, não pode deixar de provar a da NitBurguer, que custa R$15,90.





Hambúrguer combina com bacon. Imagina um "blue cheese", de 200 gramas feito com bacon e carne, uma generosa fatia de gorgonzola, onion rings e maionese fifties? No The Fifties, o preço é R$31.









Serviços:





Armazém e Botequim Granel

Endereço: Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, 184, Piratininga, Niterói

Telefone: 2619-4968

Endereço: Rua Vereador Duque Estrada, 50, Santa Rosa, Niterói

Telefone: 3629-9629





Billy the Grill

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro de Niterói

Telefone: 2620-2330





Strada

Shopping Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086





Manjericão

Endereço: Rua Gavião Peixoto, 318, Icaraí, Niterói

Telefone: 2711-5554





NitBurger

Endereço: Rua Miguel de Frias, 201, loja 105, Icaraí, em Niterói

Telefone: 2719-9496