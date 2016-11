Detonautas e Preta Gil encerram festa de 443 anos de Niterói

O aniversário de 443 anos de Niterói foi na última quarta-feira mas a Prefeitura de Niterói promove uma série de atrações gratuitas até este fim de semana, como os shows das bandas Detonautas, Bicho Solto e da cantora Preta Gil.





Hoje é dia de aproveitar o show "Rock Club" com o grupo Detonautas, cuja abertura do evento será com a banda Bicho Solto, às 21h, na Praia de Piratininga, em frente à praça do toboágua. A banda carioca, liderada pelo cantor Tico Santa Cruz, promete relembrar grandes sucessos que marcaram o início da década passada, como "Você Me Faz Tão Bem", "Olhos Certos", "Outro Lugar" e "Quando o Sol Se For".