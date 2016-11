Thiago Brava encerra mês de aniversário do Rancho

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: Divulgação

Para encerrar a comemoração dos cinco anos do Rancho 193, em São Gonçalo, a casa está preparando um show para lá de especial. Quem comandará o palco, na festa de amanhã à noite, será o cantor goiano Thiago Brava.





Com 30 anos de idade, Thiago já é referência nacional no sertanejo universitário. É dono de sucessos como "Amiga Parceira", "Lei do Desapego", "Namora bobo" e "360 o arrocha do poder". O evento está programado para as 23h.





Os ingressos no segundo lote são vendidos a R$30 (mulher) e R$40 (homem). A classificação é 18 anos, e o Rancho 193 fica na Rua Liberdade, em Marambaia, telefone 2623-9658.