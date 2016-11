Tá na Mente e Mc Tikão comandam evento 'pagofunk'

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: Divulgação

A festa "Samba de Verão" vai misturar pagode e funk, hoje à noite, na Dream House Music, em São Gonçalo. As apresentações vão ficar por conta do grupo Tá na Mente e do funkeiro Mc Tikão. A abertura da noite, que começa às 22h, está feita pelo grupo Estrelatto.





O quinteto carioca - formado por Rony (vocal), Eduardo (tantan), Marquinhos (cavaco), Pretão (surdo) e Kid (pandeiro) -, promete uma noite para lá de especial quando o assunto é pagode romântico. No repertório, os fãs podem esperar grandes sucessos, como "Fica”, “Vida que Segue”, “Nossos Planos”, “Não é para terminar” e “Fato Consumado".





Já o funkeiro Mc Tikão traz a ostentação carioca para o palco da casa, com hits, como "Tamo Rico" e "Tô Planejando Ficar Rico". Os DJs Tacinho e Douglas completam a noite nos intervalos dos shows.