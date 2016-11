Vai Por Mim agita na Trindade

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O Grupo Vai Por Mim se apresenta hoje no Espaço Macaé, em São Gonçalo, durante o evento "#NossaSexta", a partir das 23h. Para agitar a festa, o DJ Marlon assume a pista nos intervalos.





Com Carlos Amaral no cavaco, João Quintanilha na bateria, Walace Araújo comandando banjo e voz, Clauber Silva na voz principal, Alexandre Jr. Mikimba (pandeiro), Luciano Coult (teclado) e Joel Araújo (violão), o grupo é conhecido também por seus shows sempre cheios de suingue, tanto no som quanto na performance.