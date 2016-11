Amanhã tem micareta funk em SG

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Amanhã é dia de curtir a Micareta do DJ GB, no Clube Tamoio, em São Gonçalo, a partir das 21h. Para agitar a festa, foram convidados os MC Rodson, Juninho da 10, Saci do Pira, Jhonny Oliver, Fabinho Osklen, Léozinho da Pira e Peéli, além dos DJs GB do Salgueiro, LC do Martins, Jr. do MD, Zigão da Brasília, Dentinho do Escadão e Luan Mattos.