Espetáculo itinerante encerra temporada

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

'O Grito' está em cartaz em espaço de São Francisco, Niterói Foto: Divulgação

O espetáculo itinerante "O Grito", em cartaz no Casarão da Fróes, em Niterói, encerra temporada neste fim de semana. As apresentações acontecem amanhã e domingo, às 20h, utilizando os três pavimentos da mansão e a piscina.





No espetáculo, o público é conduzido por todos os ambientes do casarão. Os personagens interagem em meio ao público que, durante todo o trajeto, é norteado e acompanhado por um palhaço, personagem do ator Silvio Garcia.





Unindo música, teatro, literatura, artes plásticas, performance e liberdade criativa, "O Grito" é resultado de pesquisas laboratoriais desenvolvidas pela Cia. Ópera Prima Teatral na busca de um teatro irreverente e, ao mesmo tempo, despretensioso e envolvente, que dialogue com todas as linguagens artísticas.