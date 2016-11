A importância de consumir fibras

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

As fibras alimentares estão entre os itens indispensáveis de uma alimentação balanceada. Isso porque a substância é essencial para a regulação das funções digestivas e capazes de controlar a absorção da glicose no organismo, sendo benéfica na alimentação diária.





Esses compostos vegetais são carboidratos que não podem ser digeridos pelo organismo e, devido à natureza do seu fluxo no aparelho gastrointestinal, são capazes de trabalhar como um agente de limpeza, melhorando o trânsito dos alimentos no processo digestivo. Além disso, esses elementos estão ligados à melhoria da absorção da glicose, sensação de saciedade e controle dos níveis do colesterol.





De acordo com a nutricionista Jéssica Freitas, da Nova Nutrii, ambos os tipos, tanto a solúvel quanto a insolúvel, podem ser encontrados principalmente nas cascas das frutas, legumes e verduras.





"As fibras insolúveis, por exemplo, estão em maior concentração na parte externa de cereais integrais e nos talos das hortaliças, enquanto as fibras solúveis também estão presentes nas partes estruturais de determinados alimentos. Além disso, algumas fibras solúveis exercem função prebiótica, ou seja, são capazes de inibir a proliferação de bactérias nocivas e estimular o aumento da bactérias amigas do trato intestinal, favorecendo sua microbiota", explica.





Uma alimentação rica em fibras está ligada a prevenção de distúrbios do aparelho digestivo e outros problemas de saúde, tais como: prisão de ventre, descontrole glicêmico, obesidade e controle do colesterol.





O consumo equilibrado dos diferentes tipos de fibras alimentares é primordial para garantir seus benefícios, pois tanto a carência quanto o exagero na ingestão desse elemento pode surtir efeitos adversos e agravar situações de saúde. Quando proveniente de uma alimentação de qualidade e na medida adequada, as fibras são grandes aliadas no fortalecimento do organismo e na promoção do bem estar.





De acordo com a Organização Mundial de Saúde ( OMS), a dieta de um adulto saudável deve conter pelo menos 25 gramas de fibras diariamente.





“A palavra de ordem na alimentação saudável é o equilíbrio. Com as fibras não seria diferente: se consumidas em exagero e principalmente sem a hidratação adequada, elas são capazes de surtir justamente o efeito contrário: travar o trato gastrointestinal causando prisão de ventre, gases e inchaço abdominal. Além disso, o abuso dessa substância pode reduzir a absorção de nutrientes importantes como o cálcio e ferro", alerta a nutricionista.