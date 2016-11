Espaguete: um ‘queridinho’ dos brasileiros

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Que o popular espaguete é um prato típico italiano, isso todo mundo sabe. A refeição , no entanto, também conquistou o coração dos brasileiros e integra as mesas nas principais refeições das famílias. E que tal conhecer alguns lugares para provar o delicioso macarrão com diferentes complementos?

Um dos clássicos que nunca sai de moda é o espaguete à bolonhesa mas na rede de restaurantes Spoleto, ele é chamado de “Bolognesa Clássico” e sai por R$12,90. Outro de grande saída é o “Spaghetti à quatro queijos e/ou com molho branco”, no valor de R$20,90.

E que tal um espaguete com chorizo? No Domum Restaurante, o prato é feito com manteiga de ervas servido com corte de chorizo (400 gramas) grelhado. O macarrão também pode ser servido com qualquer carne nobre que o restaurante oferece, e o cliente pode optar por mais um acompanhamento também. O preço é R$ 59,90.

Especializado na culinária italiana, o Tra i Gusti, oferece o spaghetti carbonara com pequenos pedaços de pancetta, alho, ovos mexidos, queijo parmesão e pecorino ralados, além de pimenta do reino e azeite na hora, ao valor de R$47.

No restaurante DonJuan é possível também experimentar o “Macarrão à Moda”, preparado com massa espaguete de farinha italiana com presunto Parma, alho poró e ervas finas no azeite, por R$33.

Os vegetarianos podem aproveitar ainda a sugestão do restaurante Manjericão, que oferece espaguete vegetariano com tomate seco, champignon e azeitona preta. É servido no buffet por R$53,90 (de segunda a sexta) e R$64,90 (sábado e domingo).

Serviços

Spoleto

Shopping Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086





Domum Restaurante

Endereço: Rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), saída 312, Boa Vista, São Gonçalo

Telefone: 2615-2356





Tra i Gusti

Endereço: Avenida Luis Irene Lopes Sodré, 1910, Engenho do Mato, Niterói

Telefones: 2609-1929 e 3492-2316





DonJuan Contemporâneo

Endereço: Rua Paulo Alves, 14, Ingá, Niterói

Telefone: 3174-5055

Restaurante Manjericão

Rua Gavião Peixoto, 318, Icaraí, Niterói