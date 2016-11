Roda de samba no Candongueiro

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O Candongueiro vai comemorar o Dia da Consciência Negra com o aniversário de 26 anos da tradicional casa de samba. A partir das 13h de domingo, terá apresentação da roda de samba pega fogo com grandes músicos como Cremilson Bico Doce, Beta Nistra, Alexandre Nunes (Marmita), Marco Basilio, acompanhados da tradicional feijoada. Os ingressos custam R$10 e a classificação é 18 anos. O Candongueiro fica na Estrada Velha de Maricá, 1154, Rio do Ouro, Niterói, telefone 2616-1239.