Niterói comemora aniversário com shows gratuitos

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai promover uma série de atrações gratuitas para comemorar os 443 anos do município. A programação vai contar com dança, atividades infantis, concerto, arte nas ruas e shows com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Detonautas, Preta Gil, DKV e Bicho Solto.

A comemoração terá início hoje, às 17h, com a apresentação da Banda Sinfônica Aprendiz, na Praça da República, que fica em frente à Biblioteca Parque de Niterói, no Centro. Amanhã, às 10h, o Bloco Semente desfila pelo Campo de São Bento. Às 20h, será a vez do pop do grupo niteroiense DKV e do bom rock de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá com o show “Legião Urbana XXX anos” embalar a orla de São Francisco, Zona Sul de Niterói.

As programações seguem até o dia 26. Mais informações pelo telefone 2621-5050.