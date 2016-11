Evento para coroação da rainha de bateria da Porta da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra vai coroar, amanhã, Ketula Mello, como rainha de bateria da agremiação. O Tigre de São Gonçalo prepara uma grande festa em sua quadra com presença de todos os segmentos da agremiação, que farão uma grande apresentação em homenagem à rainha, a partir das 14h.

A festa começa com a feijoada. Em seguida, shows de samba prometem animar o público. Os grupos Idealle e Sou + Samba irão aquecer a galera até o momento mais aguardado da festa, que será a coroação de Ketula, a partir das 19h. O evento contará, ainda, com o show do príncipe do pagode, Reinaldo, às 20h.

Até às 17h, a entrada é gratuita com apresentação do convite virtual. Após este horário, os ingressos custam R$10. O prato da feijoada também é R$10. A classificação é 18 anos. A quadra da Porto da Pedra fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo, telefone 2606-8626.