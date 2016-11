Nem toda secreção é corrimento, mas nem todo corrimento é inofensivo

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Quase toda mulher passa por dúvidas quando nota a presença de secreção vaginal. O que nem todas sabem é que nem sempre isso é sinal de que a saúde íntima está comprometida, podendo se tratar de secreções naturais produzidas pelo próprio organismo. No entanto, é bom ficar atenta porque corrimentos causados por microorganismos indicam a presença de infecções vaginais.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70% das pessoas atingidas por essas infecções são do sexo feminino, que ficam sujeitas não apenas aos sintomas, mas ao que essas doenças podem resultar. Os microorganismos responsáveis por essas enfermidades podem facilitar as infecções do trato genital superior, ou seja, do útero e das trompas, que, em casos extremos, podem causar esterilidade. Se a mulher estiver grávida, pode haver aumento no risco de aborto, parto prematuro e infecção após o parto. Por isso, é importante entender a relação entre os tipos de corrimento e as infecções que estão por trás.

Candidíase – Uma delas é a candidíase, que é causada pelo fungos Candida albicans, na maioria das vezes. Esse fungo pode existir na vagina em situações normais, sem causar problemas, porque fica em equilíbrio com a flora vaginal. Entretanto, quando há uma queda nas defesas imunes locais, o fungo prolifera e causa a doença.

A candidíase provoca um corrimento espesso, esbranquiçado, às vezes com aspecto de “leite talhado” e sem odor. O corrimento causa irritação na vulva, a parte externa da vagina, o que provoca coceira nos genitais.

“Em algumas mulheres, a candidíase se torna recorrente, ou seja, os sintomas acontecem quatro ou mais vezes no período de um ano. Isso, geralmente, por um desequilíbrio no sistema imune na vagina, o que permite que os fungos que aí existem se multipliquem e causem a infecção”, contou a médica Iara Moreno de Linhares, docente de Ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Chefe do Ambulatório de Imunologia e Infecções do Trato Reprodutivo do Hospital das Clínicas.

Vaginite – Principal causa do corrimento, a vaginite por tricomonas (ou tricomoníase) é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que é transmitido principalmente através das relações sexuais desprotegidas. A tricomoníase é considerada uma das principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) curáveis do mundo. A contaminação gera uma inflamação da vagina e tem como principal sintoma o corrimento amarelo-esverdeado, geralmente abundante, que causa sensação de ardor ou queimação nos genitais.

Vaginose – Já a Vaginose bacteriana é causada pela diminuição dos Lactobacilos que existem na vagina - que tem ação protetora - e pelo aumento de algumas bactérias que normalmente existem na vagina, mas em baixas concentrações (Gardnerella vaginalis e outras). O principal sintoma da vaginose bacteriana, além do corrimento de cor branco-acinzentado, é o cheiro desagradável, que lembra odor de peixe.