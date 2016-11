A versatilidade dos crepes

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O crepe é um prato versátil, que combina com vários sabores, sendo eles salgados ou doces. A massa também pode ser servida em qualquer hora do dia e em diferentes ocasiões, devido sua massa ser leve e fácil de preparar.



Em um Food Truck em São Francisco, o Crepe do Evandro, entre os tantos sabores existentes, um dos mais diferentes é o crepe salgado de queijo provolone, pepperoni e rúcula, que custa R$ 16.

Quem está passeando pelos shoppings das cidades e procura uma opção diferente, pode aproveitar e passar na rede Borogodó. A franquia prepara o famoso frango, bacon e catupiry, feito com filé de peito marinado por um dia com todos os temperos da casa. Depois, o frango é frito no azeite com pedaços de bacon e bastante catupiry. Ele sai por R$15. O acompanhante desse famoso prato é o ketchup de goiabada. Outra opção do Borogodó é o de morango com Nutella, feito com as frutas selecionadas, por R$16.

À Mineira Gourmet oferece vários sabores de crepes preparados na hora, ao gosto do cliente, entre eles, o de morango com calda de chocolate e um toque de castanha. No local, os preços, que são de refeições que incluem outras opções de pratos, variam de acordo com o dia. De segunda a sexta, o almoço custa R$39,90 por pessoa, enquanto a janta é R$42,90. Aos sábados, o preço é R$49,90 e domingos ou feriados R$54,90.

Os amantes de frutos do mar podem aproveitar para comer a massa no Camarão & Cia. O crepe napolitano no local vem recheado com camarões, tomate fresco, champignon ao molho cremoso de catupiry e manjericão. A opção custa R$15.

Serviços

Carioca Lanches

Endereço: Estrada Capitão Antônio Franklin, 233, Salgueiro, São Gonçalo

Telefone: 4124-6537 e 98662-4530



Ossos Food Truck

Telefone: 97589-2610

Redes sociais: https://m.facebook.com/ossosft/ e http://instagram.com/ossosfoodtruck



NitBurger

Rua Miguel de Frias, 201, loja 105, Icaraí, Niterói

Telefone: 2719-9496



The Fifties

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 8, Centro, Niterói. Espaço Gourmet, 4º piso

Telefone: 2719-7618



Armazém São Jorge

Pólo Gastronômico do Jardim Icaraí

Endereço: Rua Leandro Mota, 8, loja 1, Jardim Icaraí, Niterói

Telefones: 98366-4822 ou 98018-5558