Evento reúne talentos gonçalenses no Tamoio

11/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

O evento "Summer Beat" vai reunir três grandes nomes da música de São Gonçalo para embalar o público com suas vozes, ao som de hits do verão, que incluem samba, pagode, anos 90, MPB, rock, funk, soul e sertanejo. O evento acontece neste domingo (13), a partir das 18h, no Clube Tamoio.





André Petiazze, do Bambas do Samba e Sambaterapia; Gau Silva, que participou do "The Voice"; e Carlos Pompeu, também do Sambaterapia, são as atrações da noite.