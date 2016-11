Mitos e verdades sobre a cárie dentária

11/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

A dor e o mau hálito são apenas alguns dos sintomas sentidos pelas pessoas que têm cárie dentária. A doença, que é uma lesão do esmalte que reveste o dente e protege sua polpa e dentina, quando não tratada pode se aprofundar e levar à perda do dente.



Para que isso não aconteça, especialistas alertam sobre as principais verdades e mitos a respeito da cárie dentária. O primeiro passo é realizar um check up odontológico regular, no qual é possível identificar pontos que ainda vão se transformar em cárie ou até mesmo quadros mais severos em que é necessário o tratamento de canal para eliminar a dor.

“Quem já se submeteu a tratamentos odontológicos sabe que o melhor mesmo é agir de forma preventiva, escovando os dentes regularmente e evitando tudo o que possa enfraquecer os dentes”, disse a cirurgiã-dentista Katia Izola, professora da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).

A especialista explica ainda que o que causa a cárie é o ácido produzido pelas bactérias da boca e, por isso, ao ingerir carboidratos, seja um doce ou macarrão, pães ou frutas, esse processo tem início.

“Todos temos milhares de bactérias na boca, mas, quando a higienização é falha, há um acúmulo de bactérias atuando no enfraquecimento do esmalte dos dentes e, consequentemente, no aparecimento da cárie”, ressaltou.

Além disso, Katia Izola esclarece que não é o refrigerante que estraga os dentes, mas ingerir muitas bebidas e alimentos ácidos.

“Isso inclui desde sucos de frutas cítricas até refrigerantes e bebidas esportivas. Portanto, é fundamental ter uma dieta equilibrada e adotar o hábito de fazer vários bochechos com água corrente durante o dia para evitar que a acidez da cavidade bucal não resulte no enfraquecimento dos dentes”, acrescentou. De acordo com a especialista, nem toda cárie provoca dor e que, em muitos casos, pontos pretos que vão se transformar em cárie ou ainda pequenas lesões são identificadas durante o check up odontológico sem que a pessoa tenha se queixado de dor.

“Já quando não tratada por um bom tempo, a cárie vai se intensificando até atingir o nervo do dente e provocar uma dor bastante incômoda. Nesse caso, só o tratamento de canal resolverá o problema”, completou Katia Izola.