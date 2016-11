Um novo ‘conceito’ de hambúrguer

11/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Composição de carne com bacon é aposta ainda no The Fifties Foto: Divulgação No Ossos, destaque também para mistura de costela e bacon Foto: Divulgação O sanduíche do Armazém São Jorge (ao lado) é um duplo artesanalcom muito cheddar em pão defumado. Já a opção do Break Burguer (abaixo) é uma mistura de carnes preparadas na casa, com queijos e temperos em pão de brioche Foto: Divulgação

Na onda dos food trucks, muitas empresas resolveram investir nos famosos e deliciosos hambúrgueres artesanais. Com carnes diferenciadas, variados complementos e até mesmo pães temperados, o sanduíche conquistou o paladar de muita gente.



Para os amantes de “blue cheese”, o The Fifties produz um hambúrguer de 200 gramas feito com bacon e carne, uma generosa fatia de gorgonzola, onion rings e maionese fifties, por R$31.

Adriana Alves, do Carioca Lanches, também levou a inovação para o Salgueiro, em São Gonçalo. No local, ela vende hambúrguer com 180 gramas de carne especial, acompanhado de queijo mussarela, ovo, bacon, molho gorgonzola no pão, que tem os sabores: pimenta biquinho, australiano, malte defumado e kuru (preto), que custa R$18.

Na NitBurger, o grande diferencial é o conceito de hamburgueria com sanduíches artesanais em estilo fast food. Eles são acompanhados de fritas, e o cardápio apresenta uma variedade incrível: fraldinha, costela, suíno, picanha, frango e outros. O destaque fica para o suculento hambúrguer com 160 gramas de fraldinha, duplo queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese da casa no pão artesanal brioche francês, vendido por R$26.

O Armazém São Jorge, em Niterói, possui uma carta de hambúrgueres especiais criada pelo chefe de cozinha Marcelo Neves, do Ogrostonomia. O “Renha Burguer”, que é um burguer duplo artesanal com cheddar, bacon e ketchup de Baden Baden Red Ale, é servido no pão de malte defumado e custa R$29,90. O Ossos, food truck - que nasceu em Niterói - especializado em carnes nobres, hambúrgueres artesanais e cervejas especiais, destaca o costela burguer: um “blend” (mistura) de costela e bacon, com muçarela, maionese de cebola caramelizada e farofa de bacon, que custa R$25. A agenda do Ossos fica disponível nas redes sociais da empresa.

O hambúrguer do Break Burger leva “blend” de carne da casa (180 gramas) recheado com cheddar, queijo cheddar, cebola crispy, bacon crocante, mostarda dijon no pão de brioche por R$25.

Serviços

Carioca Lanches

Endereço: Estrada Capitão Antônio Franklin, 233, Salgueiro, São Gonçalo

Telefone: 4124-6537 e 98662-4530



Ossos Food Truck

Telefone: 97589-2610

Redes sociais: https://m.facebook.com/ossosft/ e http://instagram.com/ossosfoodtruck



NitBurger

Rua Miguel de Frias, 201, loja 105, Icaraí, Niterói

Telefone: 2719-9496



The Fifties

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 8, Centro, Niterói. Espaço Gourmet, 4º piso

Telefone: 2719-7618



Armazém São Jorge

Pólo Gastronômico do Jardim Icaraí

Endereço: Rua Leandro Mota, 8, loja 1, Jardim Icaraí, Niterói

Telefones: 98366-4822 ou 98018-5558