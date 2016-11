SG ganha novo espaço

03/11/2016 às 20:16h Enviado por: Daniela Scaffo

Projota: uma das atrações Foto: Divulgação

São Gonçalo vai receber mais uma casa de shows e, para comemorar, será realizado um show de inauguração. Na próxima quarta-feira (9), Projota, João Gabriel e MC Smith farão uma apresentação na Dream House Music, que fica no Mutondo. A abertura é do grupo Swing Black e nos intervalos, Juninho DJ e DJ Douglas assumem e pista para não deixar ninguém parado.





"Ela só quer paz", "Pra não dizer que não falei do ódio" e "Muleque de vila" são apenas alguns dos sucessos de Projota. O cantor começou na carreira aos 12 anos e entrou definitivamente para o mundo do rap aos 16 anos, quando assistiu ao videoclipe da música "Só Deus Pode me Julgar", do rapper carioca MV Bill.





Já João Gabriel é um cantor de sertanejo, nascido em Niterói, que se destaca na trilha sonora de novelas. O artista também ganhou disco de ouro em Salvador por mais de 100 mil álbuns vendidos.





A outra atração da noite, MC Smith, ficou conhecido pelas canções, "Vida Bandida", "Familia P.H" e "Sai da Frente, Alemão!". O cantor fez parte do Furacão 2000 e faz composições de funks proibidões.