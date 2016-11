UFF apresenta clássicos nacionais e argentinos

04/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Soraya Ravenle se apresenta ao lado do grupo LiberTango. Foto: Divulgação

Soraya Ravenle, ao lado do grupo LiberTango, apresentam clássicos de Astor Piazzolla e Carlos Gardel, além de releituras de Chico Buarque, Paulo C. Pinheiro, Lupicínio Rodrigues, amanhã e domingo, às 20h, no Teatro da UFF, em Niterói.





Bailarina de formação e atriz de teatro, o principal dom de Soraya sempre foi a voz e o talento como intérprete, e a versatilidade com que passeia pelas artes, fazendo ainda cinema e televisão.





Já o LiberTango, que tem 20 anos de carreira, lançou recentemente o quarto álbum, "Tangos hermanos", atualizando o diálogo musical entre brasileiros e hermanos, num momento em que o Rio de Janeiro tem recebido grandes fluxos de migrantes e turistas latinos.