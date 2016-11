Sambastião e Donana animam rodas no Barreto

04/11/2016 às 11:00h Enviado por: Daniela Scaffo

A tradicional casa de samba Toca da Gambá, em Niterói, vai receber duas programações para lá de especial hoje e no domingo (6). A primeira começa 20h30 e traz como atração a Roda do Sambastião para animar a galera.





A Roda do Sambastião é apadrinhada pelo ilustre cantor Ataulpho Alves Junior, filho do grande mestre Ataulfo Alves, cantor e compositor de grandes pérolas do samba e da MPB como "Ai, que saudades da Amélia", "Laranja Madura", "Atire a Primeira Pedra", entre outras.





No domingo, a partir de 17h, é a vez do Samba de Donanna, grupo finalista do programa "Super Star", da Rede Globo. A abertura do evento fica por conta do Um Amô.