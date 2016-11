Bolos com gostinho caseiro: quem resiste?

04/11/2016 às 11:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O bolinho da casa da vovó é um dos mais desejados pela maioria das pessoas. Desde os mais comuns, como chocolate e baunilha, até os que recebem ingredientes mais elaborados, como aipim com coco, eles conquistam o coração de qualquer um.





O Lecadô conta com uma linha de bolos caseiros que é irresistível. No cardápio, sabores como nozes, laranja e mármore, que é feito com baunilha e chocolate. O bolo, com pedaços de fruta e uma receita simples, custa R$ 14,90.





A Parada do Lanche, do Pátio Alcântara oferece opções de bolos deliciosos para todos os gostos. O tradicional bolo de brigadeiro com confete sai por R$45 (pequeno), e R$65 (grande). Uma outra combinação perfeita é o Maracujá com nozes que também custa o mesmo preço.





Bolo de chocolate é bom, de laranja é melhor ainda. Imagina os dois juntos? No Café Jardin, a fatia da 'gostosura' custa R$5,90.





Leite integral, açúcar, ovo, óleo vegetal, fubá, farinha de trigo são apenas alguns dos ingredientes do bolo de fubá da Casa de bolos, que podem levar cobertura de limão, maracujá ou chocolate. O preço é a partir de R$13.





Uma combinação de mandioca com goiabada parece perfeita para um sabor de bolo, não é mesmo? No quiosque da Fábrica dos Bolos, a gostosura custa R$20.





A Chef Chantilly é outra empresa que fabrica bolos caseiros com frutas fresquinhas. Uma das opções da franquia é o sabor cenoura com bolinhas de brigadeiro em sua massa, de R$25.





Serviços:





Café Jardin

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro de Niterói

Telefone: 3620-2330





Parada do Lanche

Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 2601-5581





Lecadô

Partage São Gonçalo

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425, loja 417, Centro de São Gonçalo.

Telefone: 3611-7766





Casa de bolos

Endereço: Rua Coronel Moreira César, 7, Centro, Zé Garoto, São Gonçalo

Telefone: 3599-9187





Fábrica dos Bolos

São Gonçalo Shopping

Endereço: Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo

Telefone: 3513-7200