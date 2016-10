Dia das Bruxas: uma boa 'desculpa' para degustar uns docinhos

28/10/2016 às 15:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Por Daniela Scaffo





Comemorado atualmente no mundo inteiro, o tradicional "Dia das Bruxas" ou "Halloween" recebe cada dia mais adeptos às novidades do mundo macabro. As mais recentes são os doces produzidos especialmente para comemorar a data.





Para os amantes de leite em pó, a opção ideal são os docinhos feitos com a base do derivado e decorados com pasta americana colorida, produzidos por Claudia Brasil, do "Bolos e Doces Artísticos". Os preços da unidade variam entre R$1,90 a R$2,50.





Outras opções são os bombons ou pirulitos produzidos pela jornalista Roberta Trindade, do "Sobre a Mesa - the candy is on the table", feitos inteiramente de chocolate e em formato de caveiras. Eles custam R$75, o cento.





A Ana Carolina Regufe, da "Malu & Carol", também faz pirulitos com chocolate ao leite ou chocolate branco, com decoração em pasta americana em temas Halloween, que custam R$1,90, a unidade.





E que tal decorar maçãs, ao invés de abóboras, porém no mesmo formato? A fruta decorada na "Happy and Fest" custa R$5 cada e é banhada em chocolate branco com corante alimentício na cor laranja e personalizada com pasta americana e chocolate ao leite.





Quem prefere apostar nos bolos, a sugestão é da Pollyana Barbosa, do "Love for Cakes", que faz os formatos artísticos. A massa do bolo - que custa R$ 6 por fatia - pode ser feita no sabores baunilha, chocolate, coco, laranja, limão e red velvet, e os recheios são de brigadeiro preto ou branco, ganache preta ou branca, beijinho, bicho de pé, doce de leite com ou sem coco e nozes.





A árvore fantasma que suporta 24 cupcakes, de Alexsandra Alcântara, recebeu uma decoração de Halloween especial. Com os "bolinhos" que custam R$6 cada, feitos com zero glúten e zero leite, recheados de doce de leite com castanha de caju, a decoração já está fazendo sucesso. Fazem parte da decoração garrafinhas de suco de uva, que simulam sangue.





As trufas já são um verdadeiro sucesso, imagina o doce decorado em forma de fantasminhas e abóboras? Na "Caramilado", o produto custa R$1,70 (casquinha de chocolate preto com decoração de abóbora) ou R$2,20 (casquinha de chocolate branco ou colorido). Os recheios podem ser de brigadeiro trufado, beijinho, café cremoso, ovomaltine, paçoca, leite em pó, churros, oreo, mousse de maracujá, mousse de limão, frutas vermelhas e doce de leite.





Então, com tantas dicas irresistíveis, é só escolher e assim ter uma boa "desculpa" para responder a frase clássica do "Halloween": doces ou travessuras?













SERVIÇOS





Happy and Fest

Endereço: Rua Osório Borba, 71, Porto Novo, São Gonçalo

Telefones: 2712-6920 / 984128187





Claudia Brasil - Bolos e doces artísticos

Endereço: Rua Nestor Pinto Alves, 131, Sala 1.102, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3715-4978 / 3606-9130 / 97685-8826

Página: https://www.facebook.com/Claudia-Brasil-Bolos-e-doces-Art%C3%ADsticos-343611059316341/





Love for Cakes - Bolos e doces

Telefone: 98798-2187

E-mail: polly.barbosa@hotmail.com

Página: https://www.facebook.com/luvforcakes





Sobre a Mesa - the candy is on the table

Telefones: 3703-4354 / 3707-1466 / 7845-7761

E-mail: sobreamesa.sobremesas@gmail.com

Site: www.sobreamesa-sobremesas.blogspot.com





Caramilado

Endereço: Rua Oldenir de Souza, 428, Raul Veiga, São Gonçalo

Telefones: 98102-1430 / 97911-9581

E-mail: kamylla.rn@hotmail.com

Site: https://www.facebook.com/caramilado/





Malu & Carol

Telefone: 96407-3597

E-mail: maluecarolpersonalizados@gmail.com

Página: https://www.facebook.com/maluecaroldoceselembrancasperonalizados/





Alexsandra Alcântara

Telefone: 99455-6320