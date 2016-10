Que tal um ‘Cosme e Damião’ com doces ‘diferentes’?

05/10/2016 às 16:41h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo





Na próxima terça-feira (27), é comemorado o dia dos irmãos Cosme e Damião. Como tradição, crianças de todos os cantos do Brasil recebem doces nessa época do ano, entregues por devotos dos santos ou cumpridores de promessa. A maior parte são guloseimas tradicionais, como paçoca, doce de abóbora, maria mole, balinhas, suspiros, entre outros. Mas que tal inovar a “sacolinha” esse ano e compor com diferentes doces “gourmetizados” ou até mesmo mais saudáveis?





Uma das opções são os doces com sabores, cores e recheios que o cliente escolher do “Sobre a Mesa”, criados pela jornalista Roberta Trindade. Alguns que podem fazer a alegria da criançada são os suspiros coloridos e brownies.





O primeiro doce pode vir no estilo tradicional, coloridos ou saborizados e custam R$2, R$2,50 e R$3, respectivamente, o saquinho com 20 unidades. Já a segunda guloseima tem nos sabores tradicional ou de Nutella, por R$3 e R$4 consecutivamente. E imagina uma criança com intolerância alimentar ao glúten ou lactose podendo se deliciar com alguns doces que a maioria adora? Um dos exemplos é o cookie feito pela Alexsandra Alcântara, feito com um mix de farinha sem glutén, açúcar mascavo, óleo de coco, baunilha, gotas de chocolate sem glúten e sem lactose. O pacote com os “biscoitinhos” custa R$22, comprando 10 unidades.





Alexsandra também faz um doce que reforça a ideia das crianças comerem frutas, que é a “surpresinha de banana”. A guloseima é feita de banana prata orgânica passada na aveia e coberta com chocolate meio amargo, com confetes por cima e custa R$3.





Outras sugestões de frutas combinadas com doces são da “Pimenta’s Doces Sabores”. A doceira Valéria Pimenta, além dos docinhos tradicionais, comercializa brigadeiros de uva e de morango. O cento custa R$ 90, enquanto a mesma quantidade do tradicional sai a R$ 60. Eles também podem ser adquiridos na versão “big” (grande, em tradução livre), por R$3. Os doces também podem vir em embalagens diferenciadas, como nas “bisnaguinhas de brigadeiro”. O modelo é da Granulado Brigaderia Gourmet e custa R$7,50 e pode ser uma boa opção para a sacolinha de Cosme e Damião.

Para fugir do tradicional pirulito industrializado, os devotos dos irmãos gêmeos podem investir ainda nos docinhos preparados com chocolate caseiro. E uma opção é da “Manu e Carol”, que produz suas guloseimas com chocolate ao leite e chocolate branco e decorados com pasta americana, do jeitinho que o cliente preferir, por R$ 1,90 cada.