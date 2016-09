Crônicas de jornalista são interpretadas no Municipal

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Thelmo Ferandes apresenta monólogo de textos de Chico Sá Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de Niterói abre suas portas para receber, em curta temporada, o espetáculo "Chabadabadá". Com direção de Thelmo Fernandes, o monólogo musical, baseado em três livros do jornalista e escritor Xico Sá, se passa durante um programa de rádio, no qual o locutor Francisco Reginaldo dá conselhos amorosos para os seus ouvintes à beira de um ataque de nervos.





As apresentações acontecem de hoje até o próximo dia 9, às sextas e sábados às 20h e domingo às 19h, exceto esse domingo, devido às eleições.





Seus conselhos de amor são costurados por todo um cancioneiro popular, uma compilação da obra de um artista que fez de toda a sua carreira uma devoção às mulheres: Wando. Chamado por vezes de cafona, brega, as músicas do cantor são declarações explícitas às mulheres, sucessos de uma verdadeira MPB, muitas vezes esquecida.





Os ingressos custam R$ 60 e a classificação é 12 anos. O Teatro Municipal de Niterói fica na Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, telefone 2620-1624.