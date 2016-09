Falabella se apresenta em curta temporada no Abel

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

‘God’ é uma versão brasileira de grande sucesso na Broadway Foto: Divulgação

O espetáculo "God", estrelado por Miguel Falabella, é encenado amanhã, às 21h30, e domingo (dia 2), às 20h, no Teatro Abel, em Niterói. Do vencedor do Emmy Award David Javerbaum, com versão brasileira estrelada pelo ator global, o aclamado e premiado espetáculo que fez um enorme sucesso na Broadway, sendo definido pelo "The New York Times" como “Delirantemente, divinamente engraçado!”, chega ao Brasil.





Agora, o Rei do Universo está vindo para Niterói, pela primeira vez. Deus toma forma através do brilhante ator, fantasticamente engraçado. Deus e seus anjos dedicados respondem a algumas das questões mais profundas que têm atormentado a humanidade, desde a criação, e em apenas 90 minutos.





De uma forma muito particular, o Deus de Miguel Falabella vem para arrancar muitas risadas do público e esclarecer os maiores segredos do universo ou, pelo menos, do Brasil. Afinal, Deus não é brasileiro?





A classificação é 12 anos, e os ingressos custam R$80. O Teatro Abel fica na Rua Mário Alves, 02, Icaraí, telefone 2195-9800.