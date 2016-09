‘Buz’ e ‘Woody’ em cena

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

‘Toy Story’ é encenado no Eduardo Kraichete Foto: Divulgação

Uma adaptação do sucesso "Toy Story" estreia amanhã, às 17h, no Teatro Eduardo Kraichete (ex-AMF), em Niterói. Com um toque de show, os brinquedos mais famosos do mundo levam o público a acompanhar toda a saga de Woody e Buz desde que eram brinquedos do Andy até irem fazer a alegria das crianças em uma creche quando seu antigo dono vai para faculdade.





Com mensagens positivas o espetáculo mostra que não há idade para ser criança e que devemos sempre cuidar de nossos brinquedos. Com muita música, coreografias e personagens bem irreverentes, essa turma promete levar muita alegria e emoção em um espetáculo completamente interativo.





Além deste sábado, o espetáculo será apresentado no sábado seguinte (dia 8). Os ingressos custam R$50, e a classificação é livre. O Teatro Eduardo Kraichete fica na Avenida Roberta Silveira, 123, em Icaraí, telefone 2610-3902.