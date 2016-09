Pátio Alcântara tem peça infantil gratuita

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

‘Hércules’: amanhã às 16h30 Foto: Divulgação

A peça infantil "Hércules" será apresentada na praça de alimentação do shopping Pátio Alcântara, a partir das 16h30 de amanhã. O público de São Gonçalo poderá viajar através da mitologia grega e conhecer a história do maior de todos os heróis gregos: Hércules, conhecido principalmente pela sua força.





Hércules, filho de Zeus, sai de seu lar, no Monte Olimpo, e desde pequeno é criado na Terra, junto dos homens. Metade deus e metade mortal, Hércules desenvolve uma força sobrenatural, com a qual realiza proezas incríveis. Hades, o deus do mal, considera a força de Hércules um obstáculo ao seu plano de dominar o universo e está disposto a enfrentá-lo.





Quando um oráculo revela suas origens, Hércules promete a si mesmo provar sua coragem e retorna ao seu lar, o Monte Olimpo. Mas, o maligno Hades tem um plano secreto para o nosso herói.