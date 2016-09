Fred Tavares comemora ‘niver’ em Santa Catarina

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Fred cantará no Quintal do Jeff amanhã, a partir das 13h Foto: Divulgação

Um dos representantes do autêntico samba carioca, Fred Tavares, irá comemorar seu aniversário no Quintal do Jeff, em São Gonçalo, a partir das 13h de amanhã. A festa irá reunir o grupo Samba da Aroeira e, em seguida, o sambista, acompanhado pelo grupo Merece Respeito recebe Monica Mac, Declar Sodré e o partideiro Pepê Niterói. Nos intervalos, Uilson DJ assume a pista. A festa acontece com churrasco liberado vai até as 18h e Fred Tavares promete uma tarde de muito samba e muita alegria.





O cantor cresceu ouvindo música brasileira de qualidade, sempre tentando cantar junto. Aos 14 anos e com um cavaquinho emprestado, começou a arriscar os primeiros acordes e versos. Ao se aprofundar nos estudos musicais, se deparou com as raízes do samba plantadas pelos grandes gênios como: Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola.





Para se desenvolver como cantor e compositor, Fred Tavares amadureceu seu trabalho integrando alguns grupos de samba de raiz. Atualmente ele está no seu segundo CD, produzido por Carlinhos 7 cordas , com arranjos de Rildo Hora ,Ivan Paulo,Fernando Merlino ,com participações de Marquinhos Sathan e Ana Costa.





A classificação é 18 anos, e os ingressos custam R$10. O Quintal do Jeff fica na Rua Getúlio Vargas, 1.514, Santa Catarina, telefone 96464-6645.