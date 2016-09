Evento no Porto da Pedra une pagode e funk amanhã

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Duas atrações no Espaço Porto da Pedra: grupo Vou Zuar e MC Duzuzinho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Amanhã é dia de aproveitar a noite no Espaço Cultural Porto da Pedra, em São Gonçalo, a partir das 22h. A casa preparou um evento especial chamado de "Santa Noite", que reúne os cantores MC TH, Duduzinho, Maneirinho e grupo Vou Zuar.





Dono do hit "Aproveita que a Mamadeira tá Cheia", entre outras músicas, MC TH promete animar a festa. Outros funks que vão tocar na festa são "Bota a sua mão em cima da minha vou mostrar que tu não tá sozinha, bora que o mundo é nosso", do MC Duduzinho, e "chefe é chefe né pai", do Maneirinho.





A noite também será envolvida pelo pagode do grupo Vou Zuar, que canta a música "Salseiro".





A classificação é 18 anos, e os ingressos custam R$15 (pista) e R$ 25 (pista premium). O Espaço Cultural Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, telefone 2606-8623.