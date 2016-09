Quarteto em Cy no Teatro UFF

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Grupo marcante de vocais femininos tem 52 anos de carreira Foto: Divulgação

Na próxima terça e quarta-feira (4 e 5), o Teatro UFF, em Niterói, vai receber o Quarteto em Cy, lançando o CD "Janelas Abertas". Em constante movimento, o grupo de vocais femininos, que é um dos mais importantes da música brasileira, chega ao 52º aniversário de sua carreira com muitas novidades e mais um CD, lançado em agosto deste ano.





Com músicas inéditas de compositores que participaram da história do grupo, como: João Donato, Marcos Valle, Carlos Lyra, Dori Caymmi e ainda outras do sempre presente Vinicius de Moraes, padrinho do grupo junto com Carlos Lura que também faz participação em uma das faixas.





O CD traz ainda a participação de Zélia Duncan cantando com elas "Tristeza e solidão" que elas gravaram com Baden e Vinicius, cujo disco completa 50 anos em 2016. E para ficar mais emocionante convidaram também Marcell Powell, filho do Baden Powell, para tocar o violão que o pai usou há 50 anos.





Os ingressos custam R$40, e a classificação é livre. O Teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói, telefone 3674-7511.