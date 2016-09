30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Depois de tantas idas e vindas, Bridget Jones e Mark finalmente se casam. Não demora muito, entretanto, para que a vida pregue mais uma peça neles e eles acabam se separando. Em crise no tabalho, tentando manter uma boa relação com o ex e engatando um novo romance, Bridget tem uma surpreendente revelação: está grávida - e não tem certeza de quem é o pai da criança.