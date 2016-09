FPI: uma doença pulmonar específica

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Alguns dos sintomas básicos: tosse, falta de ar e cansaço Foto: Divulgação

A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença grave, rara e sem cura, que ocasiona cicatrizes permanentes no pulmão, resultando no declínio da função pulmonar, impondo limitações na vida das pessoas que passam a ter dificuldades em realizar atividades do dia-a-dia como, por exemplo, tomar banho sozinhas e subir um lance de escadas. Por isso é essencial conscientizar a população sobre a importância de não negligenciar sintomas que podem indicar doenças graves, mas que frequentemente são confundidos com sinais comuns do envelhecimento.





Alguns dos indícios de FPI são tosse, falta de ar, cansaço e limitações ao realizar atividades diárias. A doença apresenta sobrevida mediana menor que muitos tipos de cânceres, como de mama e próstata e tem incidência maior em pessoas com mais de 50 anos e estima-se que a doença atinja de 14 a 43 em cada 100 mil pessoas no mundo e afeta mais homens que mulheres.





“Quanto antes a doença for diagnosticada e o tratamento instituído, mais chances de aumentar a sobrevida com qualidade. A FPI pode levar ao óbito dentro de dois a três anos do diagnóstico sem o tratamento adequado”, afirma o médico pneumologista e professor da Universidade Federal de São Paulo (USP), Carlos Alberto de Castro Pereira.





Ainda segundo o especialista, pelo fato da incidência ser maior em pessoas com idades acima de 50 anos, as pessoas passam a confundir os sintomas com sinais de envelhecimento e outras doenças cardíacas e pulmonares.





As pessoas que desenvolvem a FPI apresentam um endurecimento progressivo nos dois pulmões. O aparelho respiratório vai, aos poucos, perdendo a elasticidade e a capacidade de expandir e oxigenar o corpo.