Técnicas para ter um olhar mais valorizado

Entre os métodos, destacam-se a linha soft (acima) e com a tradicional pinça. A escolha é definida a partir da pele da cliente Foto: Leonardo Ferraz

A sobrancelha é um dos detalhes que mais valorizam o rosto e, por isso, merecem atenção e cuidados especiais. Para mantê-las impecáveis e até mesmo melhorá-las, redes especializadas no assunto inovam em técnicas para design, que vão muito além de uma simples limpeza.



Os métodos mais avançados incluem depilação de têmporas e design com linha soft, despigmentação a laser, desondulação de sobrancelhas, dermopigmentação, coloração com henna entre outras.

No Spa das Sobrancelhas, em Alcântara, São Gonçalo, o primeiro passo é a avaliação, que serve para analisar as características próprias de cada rosto antes da realização do design.

“A gente respeita a individualidade e o desejo de cada pessoa. Cada caso é um caso e sempre buscamos pelo melhor resultado para harmonia no rosto da cliente”, contou a franqueada Rosiene Bittencourt

Após a avaliação, a profissional de estética irá aconselhar o design de acordo com o desejo da cliente.

“Muita gente chega aqui com falhas na sobrancelha e desejando corrigi-las. Para isso, as técnicas mais aconselhadas são as dermopigmentações, que duram aproximadamente de oito a 18 meses ou henna, que dura uma semana”, explicou Bittencourt.

As formas de depilação, que é a técnica que retira o pelo desde a raiz, também são variadas, desde as com linha soft até as com pinça. As técnicas no Spa das Sobrancelhas variam no preço de R$28 (manutenção do design) e R$350 (dermopigmentação).