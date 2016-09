Roda tem Pretinho da Serrinha e Serginho Meriti em Niterói

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O projeto "Samba Social Clube" apresenta, hoje, a roda de samba de Inácio Rios recebendo os convidados especiais Pretinho da Serrinha e Serginho Meriti, na Toca da Gambá, em Niterói. O evento começa a partir das 20h30.





Pretinho da Serrinha, pseudônimo de Ângelo Vitor Simplício da Silva, é um arranjador, compositor e instrumentista brasileiro, n ascido e criado no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro. Ele aprendeu a tocar percussão ainda menino, atento aos músicos das rodas de samba que frequentava em sua comunidade.





Já Serginho Meriti nasceu no bairro de Madureira, mas foi criado na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por um pai gaúcho violonista e mãe cantora e compositora de hinos religiosos. O sambista fez diversas parcerias com importantes nomes do samba, como Alcione, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, Arlindo Cruz.