'Baile do Chefe' vai agitar Porto da Pedra

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Cinco funkeiros vão se reunir no evento "Baile do Chefe", que vai acontecer pela primeira vez no Espaço Cultural Porto da Pedra, hoje, às 22h. MC Maneirinho, MC Smith, MC Tikão, Yago Gomes, DJ JR e DJ Braulio prometem agitar São Gonçalo com os maiores sucessos do ritmo.





O nome do evento foi dado devido ao sucesso "Chefe é Chefe, Né Pai?", interpretada pelo cantor niteroiense MC Maneirinho. O funkeiro também é autor de hits muito conhecidos, como "Cadê a Tamara?" e "Que saudade da minha ex".





Conhecido pelas canções, "Vida Bandida", "Familia P.H" e "Sai da Frente, Alemão!", MC Smith, que fez parte do Furacão 2000, também é atração no evento. Outro nome do funk ostentação, o MC Tikão, também estará na casa cantando seu sucesso "Tamo rico".