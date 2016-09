Distimia: a doença do mau humor

16/09/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Marize Branco esclarece que o problema é tratado inicialmente com sessões de psicoterapia Foto: Filipe Aguiar

Você sabia que sofrer com alterações de humor continuamente, durante mais de dois anos consecutivos pode ser sinal de que está sofrendo com uma doença chamada distimia? Conhecida como doença do mau humor, por ser uma depressão crônica e de baixa intensidade, passa muita das vezes desapercebida, causando consequências graves para o paciente, seus familiares e sociedade.



A distimia, segundo especialistas, pode ser detectada através do relato de alguns sintomas, como: cansaço, depressão, preocupação contínua, insônia, entre alguns outros.

“É importante atentar se a distimia é de início precoce, que ocorre no final da adolescência, ou tardia, na terceira década da vida. A pessoa que sofre com essa doença acaba ficando com dificuldade de socializar, pois as pessoas se afastam devido seu mau humor”, explicou a psicóloga cognitiva e comportamental da Clínica Espaço Emoções, Marize Branco. A distimia também ocorre na infância até 4,6% nas crianças e 8% nos adolescentes. A criança não se sente amada, não tem amigos e demonstra sintomas de irritabilidade, medo, raiva, insônia, desobediência, mentiras, culpa, autodepreciação, aumento do apetite, pessimismo e prejuízo na concentração. “

É importante ressaltar que a distimia é uma doença de consequências graves tanto para criança quanto adolescente, além de pouco diagnosticada. Por ser crônica e de leve intensidade, compromete as esperas afetivas, sociais e profissional e, frequentemente, cursa ao longo da vida para uma depressão maior”, disse.