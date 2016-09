Churrasco é prato típico dos gaúchos

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Que o churrasco é tradicionalmente gaúcho, isso todo mundo sabe. Mas quase ninguém conhece a história do prato, que hoje é adorado do Brasil inteiro e integra mesas desde reuniões de negócios a festas de aniversários. Aproveitando que amanhã é "Dia do Gaúcho", que tal um passeio pela tradição e dicas de onde comer as diversas variações?





A história do churrasco no Brasil começou no século XVII, quando os tropeiros - viajantes que iam para o Rio Grande do Sul comercializar produtos - começaram a usar o gado utilizado inicialmente para transporte como fonte fácil e rápida de se alimentarem. Para o preparo do alimento, era necessário apenas o corte do animal, fogo e sal grosso.





No Giallo, é preparado um "T-Bone", que é mais conhecido bisteca ou chuleta. A carne é um corte nobre, no qual o lado maior é de contra filé, e o lado menor é filé mignon e custa R$79,90.





Apesar de tradicionalmente oferecer pratos da culinária mineira, o restaurante À Mineira Gourmet oferece, na sua churrasqueira, suculentos cortes de carnes preparados na hora e servidos com vários acompanhamentos a gosto do cliente. No local, o cliente pode se servir à vontade, quantas vezes quiser, por um preço fixo de R$35,90 no almoço (de segunda a sexta), R$39,90 almoço e jantar (sábado), e R$54,90 (domingos e feriados).





O Billy The Grill oferece a "Pedra Mista", que é uma boa opção na área gastronômica. O prato é composto por 200 gramas de picanha, 145 gramas de isca de frango, 140 gramas de calabresa, acompanha arroz, farofa, vinagrete e fritas. A "Pedra Mista" meia sai por R$59,90 e serve duas pessoas, enquanto a inteira custa R$94,50 e serve quatro pessoas.





No mesmo restaurante, existe a opção da "Pedra Carne de Sol", que vem acompanhada de aipim e queijo coalho. A porção custa R$34,90.





E que tal provar o famoso "Espetto de Carne" do Espetto Carioca? Por apenas R$8,95 é possível provar a deliciosa carne do local, que foi inaugurado recentemente em São Gonçalo. Quem quiser uma refeição mais completa, pode apostar na tábua tradicional, composta por seis espetos da linha tradicional, arroz, farofa da casa, molho a campanha, batata frita ou aipim frito ou anéis de cebola, por R$73,95.





Na churrascaria Mocellin, tradicional no rodízio de churrasco, os clientes podem provar uma deliciosa picanha, que faz parte da tradição da casa. O rodízio custa R$ 110, fora a taxa de serviço.





Serviço:





Billy The Grill

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro

Telefone: 2620-2330

São Gonçalo Shopping

Endereço: Avenida São Gonçalo, 100, Loja 256 A, Boa Vista

Telefone: 2147-8351





À Mineira Gourmet

Endereço: Rua Alexandre Moura, 9, Gragoatá, Niterói

Telefone: 3604-1569





Giallo

Rua Salvatori, 18, loja 2, Centro, São Gonçalo

Telefone: 3857-4043





Espetto Carioca

Shopping Partage

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro de São Gonçalo

Telefone: 3611-7989





Mocellin Churrascaria

Endereço: Avenida Quintino Bocaiúva, 151, São Francisco, Niterói

Telefone: 3461-7080