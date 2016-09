'Animal print' volta ao vestuário do dia-a-dia

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

A estampa "animal print" voltou com tudo para conquistar mais uma vez seu espaço no mundo da moda. Com cores intensas e peças ainda mais fashions, elas compõem diversos estilos diferenciados, desde os "new punks" até a mais sensual, dependendo apenas da inspiração.





Para a coleção primavera/verão 2016, a estampa está repaginado, fugindo um pouco dos padrões encontrados na natureza e atingindo produções um pouco mais exuberantes.





Uma das lojas que está exibindo uma variedade de produtos com a estampa da moda é a Aquamar. No local, está disponível uma calça com estampas mix, cheia de cor e elegância, por R$119.





E para quem gosta de vestidos longos e quer aliar a peça ao "animal print", que tal aproveitar a que está sendo vendida na C&A, com estampa de oncinha? O longo custa R$179.





Com apenas R$59,99 também é possível entrar na moda. Isso porque na Generalda está sendo vendida uma bolsa de onça em couro sintético nesse valor.





Uma outra opção é da Raquel Calçados. Com uma variedade de sandálias, a loja reservou uma especialmente com a estampa da moda, por R$159,99 e com um salto estilo pele de cobra.





Kafta indiana com estampa de oncinha também é uma ótima opção. O modelo está disponível na Mahallo por R$59,90. A estampa de oncinha também está em um longo da Melli Ello, por R$80.





Serviço:





Aquamar

São Gonçalo Shopping

Endereço: Travessa São Gonçalo, 100, Boa Vista

Telefone: 3034-1017





Generalda

São Gonçalo Shopping

Endereço: Travessa São Gonçalo, 100, Boa Vista

Telefone: 3513-7200





Raquel Calçados

Endereço: Rua Yolanda Saad Abuzaid, nº 105, lojas 11/12, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 2601-9204 / 2601-9900





Riachuelo

Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086





Mahallo

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro de Niterói

Telefone: 2719-0669





Melli Ello

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro de Niterói

Telefone: 2601-9012