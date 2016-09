Niterói Rock'n'Blues Fest para esse final de semana

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

As principais bandas de Rock e Blues da cidade tem encontro marcado hoje, amanhã e domingo, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, onde será realizado o “Niterói Rock'n'Blues Fest”. O evento, que terá entrada franca, contará com um grande show da banda Blues Etílicos e promete transformar Niterói na capital brasileira do Rock e do Blues.

O festival terá a participação de mais de 50 músicos, 95% deles nativos de Niterói, das mais variadas gerações e vertentes do Blues e, principalmente, do bom e velho Rock'n'Roll, que desfilarão com suas bandas neste que promete se tornar um dos festivais mais importantes do calendário musical da região.

A maratona musical terá início hoje, quando sobem ao palco, a partir das 19h30, as bandas: ‘Os Únicos Quem’, com o rock dos anos 60, 70 e 80; ‘Calangles’, em um tributo aos Beatles; e o rockabilly do ‘Bloody Mary & The Munsters’.

Amanhã, a partir das 18h, será a vez da banda ‘Amákina’, do grupo ‘Old Stones’, em tributo a Jagger e cia, e, na última apresentação da noite, a ‘Soulshine Jam Band’, com suas versões originais dos clássicos do Blues americano.

No encerramento do evento, no domingo, também a partir das 18h, o cardápio musical incluirá as seguintes atrações: ‘Alma Blues Band’, ‘Teachers on the Rocks’ e ‘Blues Etílicos’, a mais consagrada banda do gênero no país, com mais de 30 anos de carreira e fonte de inspiração para legiões de músicos.





O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº, Centro de Niterói.