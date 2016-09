Happy Hour no Bay Market

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Amanhã, o shopping Bay Market apresenta happy hour com a apresentação do cantor Fernando Filgueiras, a partir das 19h. No repertório, o musicista apresenta canções com influências do pop rock nacional como: Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Barão Vermelho entre outros.

Fernando Filgueiras iniciou sua carreira aos 16 anos como violonista e guitarrista profissional se apresentando com outros artistas. O músico apresentará ao público de Niterói o melhor do estilo MPB e Pop rock.

O Shopping Bay Market fica na Av. Visconde do Rio Branco, 360, no Centro de Niterói, telefone 2620-2330.