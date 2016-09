Benito di Paula faz grande show em SG

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Benito se apresenta amanhã, às 20h, no Clube Tamoio Foto: Divulgação

Para os fãs que ensaiaram o samba o ano inteiro, como pressupõe a música "Retalhos de Cetim", o cantor Benito di Paula estará em São Gonçalo amanhã para um show, que promete ser emocionante no Clube Tamoio. O show começa às 20h, com abertura do cantor de MPB Lucian Kastro.





A carreira do sambista começou no Rio de Janeiro, onde cantava em boates populares dos anos 1960. Mais tarde, mudou-se para Santos, em São Paulo, onde cantava e tocava piano em casas noturnas.





Diversos intérpretes brasileiros gravam músicas de autoria de Benito di Paula. Além disso, o cantor compôs várias trilhas para novelas, como "Nino, o italianinho", "Simplesmente Maria", e ganhou o prêmio "Chico Viola", promoção da TV Record com sua música "Faça de mim uma Ilha". Tem mais de 35 discos gravados (a maioria relançada em CD) e diversas turnês no exterior.