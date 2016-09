Samba e funk em evento único em Niterói

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A Quadra da Viradouro recebe hoje dois grandes cantores do mundo do samba e do funk. Mumuzinho e MC Duduzinho irão agitar o local, a partir das 22h, cantando seus maiores sucessos.





Dono dos hits "O Mundo é Nosso", "Mamãe Passou Açúcar em Mim", entre outras, Duduzinho foi apresentado ao mundo da música aos 12 anos e atualmente é sucesso no mundo do funk.





Dono de três CDs, Mumuzinho começou sua carreira atuando em filmes e deslanchou sua carreira em 2007, fazendo aberturas de cantores como Belo e Exaltasamba.





Além dos cantores, também estarão presentes os grupos Samboys, Simulek, Sempre Mais e os DJ's Bochecha e Bruninho.