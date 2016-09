Toca tem programação intensa

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Roberta Espinosa: domingo Foto: Divulgação

A programação da Toca da Gambá, em Niterói, está repleta de ritmos para esse final de semana. Hoje, a partir da 20h30, o Grupo Arruda recebe Thais Macedo. Os ingressos custam R$ 30.





Os amantes do samba também poderão curtir o ritmo e ajudar na 3ª edição do "Samba Solidário", que será realizado no local amanhã, a partir das 15h. A entrada custa apenas três quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, farinha de trigo e mandioca).





Para animar a festa, será feita uma roda de samba e terá a participação dos grupos Samba dos Amigos e Um Amô.





Criado em 2013, o projeto sem fins lucrativos tem como objetivo sensibilizar e mobilizar as pessoas, promovendo ações sociais através da música. O Semeando Alegria, que é um grupo de amigos que faz visitas em hospitais e asilos, também estarão presentes.





Já domingo é dia do grupo "Mistura de Ritmos" na Toca. A convidada especial é Roberta Espinosa, que se apresenta a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 30.





A Toca da Gambá fica na Travessa Carlos Gomes, 23, Barreto, telefone 2627-5398.