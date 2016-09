Alergias podem ser prevenidas e sanadas

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Primeiro passo importante: fazer um teste para detectar se é alérgico e de que tipo para iniciar um tratamento Foto: Luiz Nicolella

Durante o inverno ou em épocas mais frias do ano, os casos de alergia se tornam comuns, devido ao fato das pessoas permanecerem muito tempo em locais fechados. O que leva ao acúmulo de ácaros, desencadeando doenças respiratórias e de pele. Segundo a OMS, 35% da população brasileira sofre desse mal. O que muitos não sabem é que existem outros quatro tipos de alergias que podem ser detectadas, tratadas e até mesmo prevenidas: de alimento, à medicamentos, insetos e pelos de animais.

O sistema imunológico costuma defender o corpo da maioria das substâncias nocivas, como bactérias, triclosan, formaldeído e parabenos e outros. Porém algumas pessoas apresentam uma sensibilidade anormal no organismo, a substâncias que costumam ser nocivas à maior parte da população. São elas: alimentos ou até mesmo poeiras de dentro de casa.

Segundo o médico Diener Frozi, responsável pelo projeto “Viva Sem Alergia”, a alergia mais comum é a respiratória, que atinge cerca de 40% da população mundial. As mais detectadas pelos médicos nos pacientes são rinite e asma.

“Os sintomas aparecem por meio de espirros; corrimento nasal; comichão nos olhos, nariz ou garganta; lacrimejo; congestão nasal; sinusite; dor de cabeça e até mesmo tosse. As alergias respiratórias são as mais comuns porque são desenvolvidas por componentes que fazem parte do nosso dia-a-dia, como mofo, poeira, umidade e ácaros, que se desenvolvem em tapetes, ar-condicionados, cortinas e outros lugares”, contou o médico.

Para detectar as alergias respiratórias podem ser feitos testes cutâneos (que dão resultados em até 30 minutos) e de sangue, ou exames mais específicos, como de função pulmonar e radiografias do tórax.

“Para prevenir essa alergia, é necessário manter a imunidade alta, cuidando da alimentação e ingerindo água regularmente. Além disso, os pacientes devem evitar o tempo seco e a poluição, lavar semanalmente roupa de cama, carpete e objetos da casa e manter a casa arejada. Além disso, muitas pessoas costumam usar os descongestionantes nasais como forma de aliviar, o que muita das vezes prejudica. O certo é usar soro fisiológico para lavar as narinas”, explicou Diener.

Já as alergias alimentares, a medicamentos, insetos, de pele e pelos de animais podem depender até mesmo de vacinas para combater as crises. A maior parte delas também são detectáveis através de exames cutâneos.