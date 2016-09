Tendências das bermudas femininas para a próxima estação

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cós largo da Mercatto, a R$49,99 Foto: Divulgação Virada da C& A, a R$89,99 Foto: Divulgação

Um dos temas que a mulherada mais gosta de saber é qual o próximo item da moda para as estações que estão por vir. Para a primavera/verão desse ano, as bermudas femininas estão com tudo, e até mesmo ganhando novos cortes e estilos.

Na cor banca e cintura média, a bermuda da C&A é uma das que entrou para a coleção das estações mais quentes do ano. Ela custa R$89,99 e combina com qualquer “look”, desde os mais descontraídos até os mais formais.

A Enjoy disponibilizou, também, uma bermuda, porém um pouco abaixo do joelho e no estilo “poá”, que é uma estampa com bolinhas. A mesma custa R$269.

Quem prefere as cores terrosas pode optar pela bermuda ciclista básica, da Leader. O item tem um modelo mais larguinho e sai por R$49,99. Com um tecido um pouco mais fino que o jeans, taxas e um pouco acima do joelho, está um dos modelos da Riachuelo, de R$79,90.



Para as pessoas que não conseguem abandonar os modelos mais curtos, mas quer entrar na onda das bermudas, pode optar pela bermuda cós largo com botões da Mercatto, de R$49,99.

Serviços:

Enjoy

Plaza Shopping

Rua 15 de Novembro, 8, Centro, Niterói

Telefone: 2618-3441



Mercatto

Plaza Shopping

Rua 15 de Novembro, 8, Centro, Niterói

Telefone: 3601-2153



Leader

São Gonçalo Shopping

Endereço: Travessa São Gonçalo, 100, Boa Vista

Telefone: 3513-7200



C&A

Endereço: Rua Dr. Alfredo Backer, 773 - Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3043-0023



Riachuelo

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/n - Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086